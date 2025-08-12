Павел Василенко

Эвертон официально объявил о подписании вингера Манчестер Сити Джека Грилиша. Переход 29-летнего английского футболиста произошел на правах аренды на один год с опцией выкупа.

По информации британских СМИ, выкупить контракт игрока «ириски» смогут за 58 миллионов евро.

Манчестер Сити приобрел Грилиша у Астон Виллы за 117,5 миллионов евро в 2021 году, что стало клубным рекордом.

В прошлом сезоне Грилиш провел 32 матча в составе Манчестер Сити, забил три мяча и сделал пять ассистов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

За Эвертон выступает украинский защитник Виталий Миколенко.

В первом туре АПЛ «ириски» сыграют на выезде против Лидса (18 августа).