Павел Василенко

Донецкий Шахтер отклонил предложение лондонского Фулхэма относительно трансфера бразильского вингера Кевина.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, донецкий клуб отказался от предложенной суммы в 30 млн евро плюс бонусы за трансфер 22-летнего бразильца. Общая сумма в 40 млн евро с учетом бонусов была отклонена в последние часы.

Шахтер хочет получить большую сумму за продажу Кевина и знает об интересе к бразильцу от других клубов, в частности Наполи.

Кевин в текущем сезоне провел три матча за Шахтер, забив четыре гола.

Контракт бразильца с донецким клубом действует до 31 декабря 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость в 12 млн евро.