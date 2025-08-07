Шахтер отклонил предложение клуба АПЛ по трансферу бразильца
Англичане предлагали солидные деньги за футболиста «горняков»
около 2 часов назад
Фото - ФК Шахтёр
Донецкий Шахтер отклонил предложение лондонского Фулхэма относительно трансфера бразильского вингера Кевина.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, донецкий клуб отказался от предложенной суммы в 30 млн евро плюс бонусы за трансфер 22-летнего бразильца. Общая сумма в 40 млн евро с учетом бонусов была отклонена в последние часы.
Шахтер хочет получить большую сумму за продажу Кевина и знает об интересе к бразильцу от других клубов, в частности Наполи.
Кевин в текущем сезоне провел три матча за Шахтер, забив четыре гола.
Контракт бразильца с донецким клубом действует до 31 декабря 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость в 12 млн евро.
