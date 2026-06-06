Будет ли скандинавская солидарность? Известно, кто обслужит матч между Данией и Украиной
УЕФА сделал свой выбор
около 2 часов назадПодписаться в
Сигурд Кригстад. Фото: NTB scanpix
УЕФА определила судейскую бригаду, которая будет работать на товарищеском матче между сборными Дании и Украины. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Главным арбитром встречи назначен представитель Норвегии Сигурд Кригстад. Помогать ему на линиях будут его соотечественники Рунар Лангсет и Оле Андреас Хаукосен, которые будут выполнять обязанности ассистентов главного судьи. Функции четвертого арбитра во время поединка выполнит Каролин Мари Йенсен.
Товарищеский матч Дания – Украина состоится завтра, 7 июня. Поединок примет город Оденсе в Дании. Начало встречи запланировано на 19:30 по местному времени.
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