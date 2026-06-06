Сергей Разумовский

УЕФА определила судейскую бригаду, которая будет работать на товарищеском матче между сборными Дании и Украины. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Главным арбитром встречи назначен представитель Норвегии Сигурд Кригстад. Помогать ему на линиях будут его соотечественники Рунар Лангсет и Оле Андреас Хаукосен, которые будут выполнять обязанности ассистентов главного судьи. Функции четвертого арбитра во время поединка выполнит Каролин Мари Йенсен.

Товарищеский матч Дания – Украина состоится завтра, 7 июня. Поединок примет город Оденсе в Дании. Начало встречи запланировано на 19:30 по местному времени.

Ранее Сборная Украины узнала свою позицию в новом рейтинге ФИФА после победы над Польшей.