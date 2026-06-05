Сборная Украины узнала свою позицию в новом рейтинге ФИФА после победы над Польшей
Лидирует в рейтинге сборная Аргентины
около 2 часов назадПодписаться в
Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг мужских национальных сборных. Команда Украины не изменила своей позиции и осталась на 32-м месте в мировой классификации.
В активе «сине-желтых» сейчас 1549,29 балла. Непосредственно перед Украиной расположилась сборная Норвегии, которая занимает 31-е место с показателем 1555,60 балла.
Лидером рейтинга остается нынешний чемпион мира Аргентина — команда имеет 1874,81 балла. Второе место занимает Испания, а третью позицию удерживает Франция.
Топ-10 рейтинга ФИФА
- Аргентина – 1874.81
- Испания – 1873.01
- Франция – 1869.43
- Англия – 1825.97
- Португалия – 1763.83
- Бразилия – 1762.66
- Марокко – 1756.94
- Нидерланды – 1751.10
- Бельгия – 1739.55
- Германия – 1731.30
Обновление рейтинга произошло после последних международных матчей сборных. В конце мая Украина провела товарищескую встречу с Польшей и одержала уверенную победу со счетом 2:0.
Голами в составе украинской команды отличились Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко. Этот матч стал дебютным для итальянского специалиста Андреа Мальдеры на посту главного тренера национальной сборной.
Свой следующий контрольный поединок Украина проведет 7 июня. Соперником команды станет сборная Дании, а встреча состоится на выезде.