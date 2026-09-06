Сергей Разумовский

Луганская Заря понесла кадровые потери накануне матча пятого тура украинской Премьер-лиги против Вереса. По информации «ТаТоТаке», в составе команды на предстоящий поединок не будет нескольких легионеров, а участие еще одного футболиста остается под вопросом.

Вместе с командой в Ровно не отправились боснийские футболисты Зари – центральный защитник Андрей Янич и полузащитник Деян Попара. Сообщается, что таким образом игроки отреагировали на очередную воздушную атаку российской федерации, вследствие которой был поврежден их жилой комплекс.

На данный момент неизвестно, вернутся ли Янич и Попара в состав Зари после матча с Вересом. Дальнейший статус обоих легионеров в луганском клубе пока остается неопределенным.

Также под вопросом участие в предстоящей встрече еще одного представителя Балкан – Домагой Елавича. Информация о его пребывании и возможном участии в матче пока не подтверждена.

В то же время Заря может не рассчитывать и на своего основного голкипера на старте сезона Владислава Рыбака. По предварительным данным, вратарь, скорее всего, пропустит поединок против ровненской команды из-за болезни.

Таким образом, перед матчем с Вересом луганский клуб имеет сразу несколько кадровых проблем. Окончательный состав Зари и наличие футболистов в заявке станут известны ближе к началу встречи.