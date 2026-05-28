Назначен арбитр матча неудачников отбора на ЧМ-2026.
Другие сборные будут готовиться к Мундиалю, а соседи проведут товарищеский матч
около 2 часов назад
Стала известна судейская бригада, которая будет работать на товарищеском матче между сборными Польши и Украины.
Главным арбитром встречи назначен словак Филипп Глова. На линиях ему будут помогать ассистенты Даниел Полачек и Петер Беднар. Обязанности четвертого арбитра выполнит Лукаш Дзивяк.
За работу системы VAR будет отвечать Матей Горень, а его ассистентом станет Мариан Руц. Вся бригада арбитров представляет Словакию.
Контрольный поединок Польша – Украина состоится 31 мая во Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 18:30.
Интересно, что Филипп Глова уже работал на матче с участием украинской команды. Осенью 2025 года именно он был главным арбитром встречи четвертого тура основного этапа Лиги конференций между Шемрок Роверс и Шахтером.
