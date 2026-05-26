Сергей Разумовский

Голкипер Георгий Ермаков получил дебютный вызов в национальную сборную Украины. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

24-летний вратарь израильского Маккаби из Хайфы стал еще одним игроком, которого вызвали в расположение команды перед ближайшими товарищескими матчами.

Напомним, сборная Украины 31 мая сыграет против Польши, а 7 июня встретится с Данией.

🇺🇦 Состав сборной Украины

🧤 Вратари

Анатолий Трубин — Бенфика, Португалия

Андрей Лунин — Реал Мадрид, Испания

Дмитрий Ризник — Шахтер

Руслан Нещерет — Динамо

Георгий Ермаков — Маккаби Хайфа, Израиль

🛡 Защитники

Илья Забарный — Пари Сен-Жермен, Франция

Николай Матвиенко — Шахтер

Валерий Бондарь — Шахтер

Тарас Михавко — Динамо

Эдуард Сарапий — Полесье

Виталий Миколенко — Эвертон, Англия

Александр Романчук — Университатя Крайова, Румыния

🧠 Полузащитники

Олег Очеретько — Шахтер

Артем Бондаренко — Шахтер

Егор Назарина — Шахтер

Александр Назаренко — Полесье

Алексей Гуцуляк — Полесье

Николай Шапаренко — Динамо

Андрей Ярмоленко — Динамо

Владимир Бражко — Динамо

Георгий Судаков — Бенфика, Португалия

Виктор Цыганков — Жирона, Испания

Геннадий Синчук — Монреаль, Канада

Руслан Малиновский — Дженоа, Италия

🎯 Нападающие

Роман Яремчук — Лион, Франция

Матвей Пономаренко — Динамо

Артем Довбик — Рома, Италия

👥 Резервный список

Назар Волошин — Динамо

Дмитрий Крыськив — Шахтер

Игорь Краснопир — Полесье

Максим Хлань — Гурник Забже, Польша

31 мая Украина сыграет против Польши. Матч пройдет на Вроцлав Стэдиум в Вроцлаве. Начало — в 21:45 по киевскому времени.

7 июня сборная Украины встретится с Данией на Оденсе Стэдиум в Оденсе. Начало — в 19:30 по киевскому времени.

Ранее игрок Динамо официально заменил травмированного Егора Ярмолюка в списке сборной Украины.