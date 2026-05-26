Участник Олимпийских игр 2024 получил дебютный вызов в национальную сборную Украины
Мальдера неожиданно вызвал пятого вратаря на июньский сбор
около 1 часа назад
Голкипер Георгий Ермаков получил дебютный вызов в национальную сборную Украины. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
24-летний вратарь израильского Маккаби из Хайфы стал еще одним игроком, которого вызвали в расположение команды перед ближайшими товарищескими матчами.
Напомним, сборная Украины 31 мая сыграет против Польши, а 7 июня встретится с Данией.
🇺🇦 Состав сборной Украины
🧤 Вратари
- Анатолий Трубин — Бенфика, Португалия
- Андрей Лунин — Реал Мадрид, Испания
- Дмитрий Ризник — Шахтер
- Руслан Нещерет — Динамо
- Георгий Ермаков — Маккаби Хайфа, Израиль
🛡 Защитники
- Илья Забарный — Пари Сен-Жермен, Франция
- Николай Матвиенко — Шахтер
- Валерий Бондарь — Шахтер
- Тарас Михавко — Динамо
- Эдуард Сарапий — Полесье
- Виталий Миколенко — Эвертон, Англия
- Александр Романчук — Университатя Крайова, Румыния
🧠 Полузащитники
- Олег Очеретько — Шахтер
- Артем Бондаренко — Шахтер
- Егор Назарина — Шахтер
- Александр Назаренко — Полесье
- Алексей Гуцуляк — Полесье
- Николай Шапаренко — Динамо
- Андрей Ярмоленко — Динамо
- Владимир Бражко — Динамо
- Георгий Судаков — Бенфика, Португалия
- Виктор Цыганков — Жирона, Испания
- Геннадий Синчук — Монреаль, Канада
- Руслан Малиновский — Дженоа, Италия
🎯 Нападающие
- Роман Яремчук — Лион, Франция
- Матвей Пономаренко — Динамо
- Артем Довбик — Рома, Италия
👥 Резервный список
- Назар Волошин — Динамо
- Дмитрий Крыськив — Шахтер
- Игорь Краснопир — Полесье
- Максим Хлань — Гурник Забже, Польша
31 мая Украина сыграет против Польши. Матч пройдет на Вроцлав Стэдиум в Вроцлаве. Начало — в 21:45 по киевскому времени.
7 июня сборная Украины встретится с Данией на Оденсе Стэдиум в Оденсе. Начало — в 19:30 по киевскому времени.
Ранее игрок Динамо официально заменил травмированного Егора Ярмолюка в списке сборной Украины.
