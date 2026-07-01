Сергей Разумовский

Богдан Леднёв официально покинул Полесье. О завершении сотрудничества с полузащитником сообщила пресс-служба житомирского клуба.

28-летний футболист покинул команду в связи с окончанием срока действия контракта. Новое соглашение между сторонами подписано не было, поэтому Леднёв получил статус свободного агента.

В Полесье Богдан провел один из этапов своей карьеры, став частью команды, которая продолжала закрепляться на вершине украинского футбола. В общей сложности в составе житомирян Леднёв провел 34 матча во всех турнирах. На его счету два забитых мяча и три результативные передачи. В клубе отметили вклад футболиста и поблагодарили его за период, проведенный в команде.

Леднёв является воспитанником Днепра. В 2016 году он присоединился к системе Динамо, где пребывал на контракте в общей сложности семь лет. За первую команду киевского клуба полузащитник сыграл 32 матча и забил два мяча.

В то же время значительную часть периода в Динамо футболист провел в арендах. В частности, Леднёв выступал за Зарю, где был одним из лидеров команды Виктора Скрипника. Также в его карьере был зарубежный этап в составе венгерского Фехервара.

В 2023 году Динамо продало Леднёва в Днепр-1. Сумма трансфера, по имеющейся информации, составила 500 тысяч евро.

Ранее Полесье подписало игрока с четырьмя результативными действиями в прошлогодней ЛЧ.