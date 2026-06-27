Сергей Разумовский

Полесье официально объявило о подписании вингера сборной Кабо-Верде Леандру Андраде. 26-летний футболист перешел в житомирский клуб из азербайджанского Карабаха на правах полноценного трансфера.

Контракт Андраде с Полесьем рассчитан до конца июня 2029 года. В новой команде полузащитник будет выступать под 11-м номером. Финансовые детали сделки клуб не раскрывает, однако ранее сообщалось, что сумма трансфера может составлять около трех миллионов евро.

До Полесья Андраде присоединился в статусе одного из лидеров Карабаха. В составе азербайджанского клуба он четыре раза становился чемпионом страны и выигрывал Кубок Азербайджана.

Всего за Карабах вингер провел 213 матчей, в которых забил 60 голов и отдал 61 результативную передачу. Особенно успешным для него стал сезон 2024/25, когда он стал лучшим бомбардиром чемпионата Азербайджана с 15 забитыми мячами.

Андраде также имеет опыт выступлений за национальную сборную Кабо-Верде, в которую вызывается с 2022 года. В составе сборной он провел 7 матчей и был участником Кубка африканских наций. Помимо кабо-вердианского, футболист имеет также гражданство Португалии.

В прошлом сезоне Лиги чемпионов Андраде выступал за Карабах на общем этапе турнира. В девяти матчах он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Среди самых ярких моментов — забитые мячи в ворота лондонского Челси и лиссабонской Бенфики.

Напомним, во втором раунде квалификации Лиги конференций Полесье сыграет против датского Копенгагена.