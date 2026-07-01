Сергей Разумовский

Пресс-служба Аякса официально сообщила о кадровых решениях после завершения сезона и объявила об уходе сразу нескольких футболистов. Среди игроков, покинувших амстердамский клуб, оказался и украинский универсал Александр Зинченко. Его контракт с нидерландской командой завершился 30 июня, и стороны решили не продолжать сотрудничество на новый сезон.

Таким образом, 29-летний украинец получил статус свободного агента и теперь может самостоятельно вести переговоры с другими клубами. Для Зинченко этот этап карьеры в Аяксе оказался очень коротким и сложным, так как он не успел полноценно проявить себя в команде.

Вместе с Зинченко амстердамский клуб также покинули еще двое футболистов. Речь идет о чешском вратаре Витезславе Яроше и японском защитнике Такехиро Томиясу, который ранее выступал за Арсенал вместе с украинцем. Их контракты с Аяксом также подошли к концу, после чего клуб принял решение не продлевать соглашения.

Период выступлений Зинченко в чемпионате Нидерландов сложился для него неудачно прежде всего из-за проблем со здоровьем. Украинский футболист успел провести за Аякс лишь два официальных матча, после чего получил серьезную травму. Повреждение он получил в середине февраля во время поединка Эредивизи против Фортуны Ситтард.

После медицинского обследования стало известно, что травма требует длительного восстановления. Примерный срок реабилитации оценили в шесть-семь месяцев, из-за чего Зинченко фактически выбыл до конца сезона. В дальнейшем он уже не возвращался на поле в официальных матчах и не смог помочь команде на решающем этапе кампании.

Именно длительная пауза, связанная с восстановлением, могла стать одним из факторов, повлиявших на решение руководства Аякса не предлагать украинскому футболисту новый контракт. В клубе решили обновить состав после завершения сезона, а Зинченко теперь будет искать новый вариант продолжения карьеры.

По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Александра Зинченко составляет 8 миллионов евро. Несмотря на неудачный период в Аяксе, украинец остается опытным и универсальным футболистом, способным играть как в защите, так и в центре поля. Так что стоит следить за дальнейшими новостями о его будущем.

В прошлом сезоне Аякс финишировал лишь на пятом месте в чемпионате Нидерландов, что стало не лучшим результатом для клуба с такими амбициями. После завершения кампании амстердамцы начали кадровую перестройку, частью которой стал и уход Зинченко.