Сергей Разумовский

В руководящем составе харьковского Металлиста произошли очередные кадровые изменения. Как сообщает официальный сайт клуба, должность генерального директора занял Владислав Еманов. Именно он впредь будет отвечать за одно из ключевых направлений управления клубной структурой и участвовать в стратегическом развитии харьковского футбольного проекта.

В Металлисте представили нового руководителя как специалиста с большим опытом в сфере управления, науки и военной службы. В клубе подчеркнули, что Владислав Викторович имеет многолетний профессиональный путь, связанный с Национальной гвардией Украины и Внутренними войсками МВД Украины.

С августа 1992 года по апрель 2026 года Еманов проходил военную службу в различных соединениях, частях и подразделениях. За это время он прошел значительный карьерный путь — от командира взвода до первого заместителя начальника Национальной академии Национальной гвардии Украины по учебно-методической и научной работе. Такой опыт, по мнению представителей клуба, может быть полезным в процессе организации работы и построения эффективной системы управления внутри Металлиста.

Отдельно в официальном заявлении харьковского клуба обратили внимание на образовательный и научный бэкграунд нового генерального директора. Владислав Еманов имеет три уровня военного образования — тактический, оперативный и стратегический. Это образование он получил в ведущих военных учебных заведениях Украины, что свидетельствует о его глубокой подготовке в области планирования, управления и организации работы больших структур.

Кроме того, Еманов является доктором наук по государственному управлению, профессором, а также кандидатом военных наук. В Металлисте считают, что сочетание практического управленческого опыта, военной дисциплины и научного подхода может стать важным ресурсом для клуба на новом этапе его развития.

За годы службы Владислав Еманов был отмечен рядом государственных и ведомственных наград. Среди них — медаль За военную службу Украине, которую он получил в 2016 году, а также орден За мужество III степени, которым был награжден в 2022 году. В клубе подчеркнули, что такие награды свидетельствуют о высоком уровне профессионализма, ответственности и преданности делу.

В данный момент Металлист продолжает выступления в Первой лиге Украины. После 29 сыгранных туров харьковская команда имеет в своем активе 37 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Такая позиция оставляет команде пространство для дальнейшего прогресса, а кадровые изменения в руководстве могут стать частью более широкого процесса перестройки и усиления клубной вертикали.

Стоит напомнить, что ранее в Металлисте также произошло еще одно изменение. Валерий Грига, который ранее занимал должность генерального директора, стал спортивным директором клуба.

