После победы над Лечче в 19-м туре итальянской Серии А со счетом 2:0 нападающий Ромы Эван Фергюсон, который отметился одним из голов, поделился впечатлениями не только о победе команды.

Ирландец также рассказал о взаимоотношениях со своим прямым конкурентом за место в основном составе, украинцем Артемом Довбиком, который также забил в ворота Лечче, но покинул поле из-за травмы.

«Мы много общаемся и стараемся помогать друг другу, у нас хорошие отношения, несмотря на то, что мы играем на одной позиции. Кроме того, мы даем друг другу много советов. Травма? Он недавно вернулся, я не знаю, та ли это же травма, что и раньше. Посмотрим на следующий матч», – сказал Фергюсон для Planeta Roma.

После 19 туров Рома набрала 36 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. Отставание от миланского Интера, который лидирует, составляет три балла.