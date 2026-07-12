Сергей Разумовский

Главный тренер Олимпиакоса Хосе Луис Мендилибар определился с будущим украинского нападающего Романа Яремчука. Об этом сообщает The Sports Share by Ser.

По информации источника, известный специалист провел личную беседу с 30-летним украинцем. В ходе общения Мендилибар дал понять Яремчуку, что рассчитывает на него и видит для него место в составе Олимпиакоса в следующей кампании. Наставник считает, что опыт, физические данные и атакующие качества украинского форварда могут быть полезными команде в течение сезона.

Мендилибар высоко оценивает возможности Яремчука и рассматривает его как игрока, который способен усилить конкуренцию в линии нападения. По мнению тренера, украинец может добавить Олимпиакосу больше вариативности в атаке, позволить команде более гибко действовать в различных игровых сценариях, а также стать важной опцией при ротации состава.

Такое решение наставника фактически снижает вероятность ухода Яремчука из клуба в ближайшее время. Ранее в медиа появлялась информация о интересе к украинскому нападающему со стороны Лиона. Французский клуб якобы рассматривал вариант с подписанием опытного форварда после полусезона аренды, однако позиция Мендилибара свидетельствует о том, что Олимпиакос не заинтересован в потере игрока.

Тренерский штаб греческой команды видит для Яремчука важную роль в будущем сезоне. Несмотря на не самую высокую результативность в предыдущей кампании, украинец остается футболистом с большим международным опытом, выступлениями в сильных европейских чемпионатах и регулярной практикой на уровне национальной сборной.

Роман Яремчук перешел в Олимпиакос летом 2024 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до июня 2028 года, поэтому греческая сторона имеет долгосрочные планы относительно футболиста. Согласно данным портала Transfermarkt, текущая трансферная стоимость украинского нападающего составляет 3,5 миллиона евро.

Всего Яремчук провел 27 матчей в чемпионате Греции. В этих поединках форвард отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. При этом в составе сборной Украины нападающий имеет значительно больший вклад: он сыграл 69 матчей и забил 18 голов за национальную команду.