Павел Василенко

Украинский нападающий Роман Яремчук после окончания аренды покинет французский Лион и вернется в греческий Олимпиакос, которому принадлежат права на футболиста. Несмотря на заинтересованность французского клуба в сохранении форварда, сторонам не удалось достичь соглашения по условиям полноценного трансфера, сообщает The Sports Share by Ser.

Яремчук выступал за Лион с февраля этого года на правах аренды и сумел неплохо проявить себя в французском чемпионате. В 14 матчах украинский форвард забил пять мячей и отметился одной результативной передачей, убедив тренерский штаб в своей полезности для команды.

Однако переговоры между клубами зашли в тупик из-за финансовых разногласий. Руководство Олимпиакоса оценило трансфер игрока примерно в пять миллионов евро, тогда как представители «Лиона» рассчитывали существенно снизить стоимость сделки. Вследствие этого договориться сторонам не удалось.

При этом главный тренер греческого клуба Хосе Луис Мендилибар, как и прежде, рассчитывает на украинского форварда и готов предоставить ему шанс проявить себя в новом сезоне. Окончательное решение по будущему игрока будет принято после завершения предсезонной подготовки.

В составе Олимпиакоса Яремчук выступает с лета 2024 года. За это время он провел 49 матчей, забил 14 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с греческим клубом действует до июня 2028 года.