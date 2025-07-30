Сергей Стаднюк

В третьем раунде квалификации Лиги Европы донецкому Шахтеру может выпасть поездка в Грецию. Победитель противостояния между Шахтером и Бешикташем получит в соперники команду, которая уступит в паре Рейнджерс – Панатинаикос в отборе к Лиге чемпионов. Учитывая первый матч в Шотландии, фаворитом остается именно Рейнджерс.

Голы Кьёртиса и Гассама во втором тайме позволили шотландцам одержать комфортную победу, поэтому в матче-ответе Панатинаикосу придется отыгрывать два мяча. Для Шахтера, в случае прохождения турецкого клуба, вероятная встреча с греческим вице-чемпионом выглядит желаннее, чем с крепким Рейнджерсом.

Хотя не стоит сбрасывать со счетов фактор своего поля. Греки никогда не проигрывали клубу из Глазго на глазах собственных болельщиков. Возможно, сегодня, 30 июля, состоится первая победа? Игру на территории Украины покажет телеканал Sport 1. Начало – в 21:00 по Киеву.

Ранее также определился потенциальный соперник Шахтера в Лиге конференций в случае неудачи с Бешикташем. В первом матче «горняки» сенсационно обыграли турецкого гранда на его поле (4:2).