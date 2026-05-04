Сергей Разумовский

Завершились все матчи первого тура украинской Первой лиги. Игровая программа растянулась на несколько дней и длилась с пятницы, 1 мая, до понедельника, 4 мая. Главным событием тура стало досрочное чемпионство Буковины, которая за четыре тура до завершения сезона гарантировала себе первое место.

Пятница, 1 мая

Тур открылся в пятницу разгромной победой Феникса-Мариуполя над Агробизнесом. Хозяева забили четыре мяча и не пропустили ни одного. Голами отметились Кухарук, Кисленко, Ременяк и Балаба. После двух голов в первом тайме Феникс-Мариуполь окончательно закрепил преимущество после перерыва и довел матч до уверенной победы со счетом 4:0.

Первая лига, 26-й тур

Феникс-Мариуполь – Агробизнес 4:0

Голы: Кухарук, 27, Кисленко, 33, Ременяк, 69, Балаба, 75

Суббота, 2 мая

В субботу, 2 мая, Буковина на выезде победила Подолье со счетом 2:0. После безголевого первого тайма черновицкая команда забила дважды: на 55-й минуте отметился Саков, а на 82-й Тищенко закрепил преимущество гостей. Эта победа позволила Буковине досрочно оформить чемпионство.

В тот же день Чернигов одержал выездную победу над ЮКСА — 2:0. Счет в первом тайме открыл Безбородько, а после перерыва Безгубченко забил второй мяч и установил окончательный результат.

Еще в одном субботнем матче Нива Тернополь обыграла Металлист со счетом 2:0. Паламарчук вывел хозяев вперед на 41-й минуте, а Напуда на 72-й минуте удвоил преимущество тернопольской команды.

Первая лига, 26-й тур

Подолье – Буковина 0:2

Голы: Саков, 55, Тищенко, 82

ЮКСА – Чернигов 0:2

Голы: Безбородько, 20, Безгубченко, 63

Нива Тернополь – Металлист 2:0

Голы: Паламарчук, 41, Напуда, 72

Воскресенье, 3 мая

В воскресенье Ингулец победил Пробий — 3:1. Гости открыли счет в конце первого тайма после гола Калина, однако после перерыва Ингулец полностью изменил ход встречи. Бенедюк сравнял счет, Тузенко вывел команду вперед, а Касимов поставил точку в матче.

Также в воскресенье состоялся перенесенный матч между Ворсклой и Левым Берегом. Поединок должен был пройти 2 мая в 15:45, однако из-за продолжительной воздушнойТревога в Киевской области не стартовала. Встречу перенесли на 3 мая, и Левый Берег одержал минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол на 62-й минуте забил Назар Волошин.

Черноморец в воскресенье уверенно обыграл Прикарпатье — 3:0. В конце первого тайма счет открыл Герич, а сразу после перерыва Хома удвоил преимущество одесситов. На 55-й минуте Герич оформил дубль. Особенно ярким стал его гол со штрафного — футболист принадлежит Динамо.

Первая лига, 26-й тур

Ингулец – Пробий 3:1

Голы: Бенедюк, 48, Тузенко, 72, Касимов, 79 – Калин, 44

Ворскла – Левый Берег 0:1

Гол: Волошин Наз., 62

Черноморец – Прикарпатье 3:0

Голы: Герич, 44, 55, Хома, 48

Понедельник, 4 мая

Тур завершился в понедельник матчем Металлург – Виктория. Гости одержали убедительную победу со счетом 3:0. Уже на 11-й минуте Кныш открыл счет, на 28-й Рябой забил второй мяч, а после перерыва Шарай установил окончательный результат.

Первая лига, 26-й тур

Металлург – Виктория 0:3

Голы: Кныш, 11, Рябой, 28, Шарай, 59

Турнирная таблица

Буковина набрала 72 очка и за четыре тура до финиша досрочно выиграла чемпионат Первой лиги. Черновицкая команда продолжает идти без единого поражения. Черноморец имеет 57 очков и сохранил преимущество над Левым Берегом в борьбе за вторую прямую путевку в УПЛ. Отрыв одесситов от конкурента составляет четыре балла.

В то же время борьба внизу таблицы продолжает быть ожесточенной. Под угрозой переходных матчей даже седьмой ЮКСА...