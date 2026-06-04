Буковина начала работы по полной замене футбольного поля на собственном стадионе. Пресс-служба черновицкого клуба сообщила о начале обновления газона после успешного сезона, по итогам которого команда выиграла Первую лигу и получила право выступать в украинской Премьер-лиге.

Уже на следующий день после заключительного матча сезона 2025/26 против «Металлурга» на стадионе «Буковина» стартовали масштабные ремонтные и строительные работы – началась полная реконструкция и замена футбольного поля, чтобы спортивное сооружение соответствовало всем обязательным критериям и стандартам Украинской Премьер-лиги. Это один из крупнейших проектов по модернизации инфраструктуры клуба, направленный на полную готовность арены к требованиям УПЛ.

Рабочие уже приступили к первому этапу – снятию старого газона и вывозу его за пределы арены. Новое футбольное поле получит современные инженерные сети и передовые системы обеспечения, а весь процесс модернизации будет проходить по четкому поэтапному плану. В рамках реконструкции будут оборудованы системы подземного дренажа, автоматического полива и электрического подогрева поля. После завершения всех необходимых строительно-монтажных работ будет установлено новое рулонное спортивное профессиональное покрытие украинского производства.

В настоящее время продолжаются подготовительные работы к устройству системы подземного дренажа. После демонтажа растительного слоя и части основания покрытия специалисты приступят к подключению необходимых инженерных сетей, в частности водоснабжения для системы автоматического полива. Следующими этапами станут монтаж дренажной системы и установка системы электрического подогрева поля, которая будет соответствовать всем обязательным требованиям для проведения матчей Украинской Премьер-лиги. Все работы на объекте выполняет компания «Pro Green» – самая мощная и ведущая компания в Украине в сфере строительства и обслуживания профессиональных газонов, которая уже успешно реализовала многие подобные проекты по всей стране.

Параллельно на стадионе «Буковина» продолжаются проектные и подготовительные работы по установке нового современного освещения, а также завершаются работы по обустройству административных и офисных помещений. Уже в ближайшее время клубный офис ФК «Буковина» переедет непосредственно на территорию стадиона и станет частью обновленной инфраструктуры клуба.

Реконструкция футбольного поля и модернизация инфраструктуры стадиона являются важными шагами в подготовке к историческому для клуба сезону 2026/27, в котором «Буковина» впервые за 32 года будет выступать в элите украинского футбола. Клуб делает все возможное, чтобы вся инфраструктура соответствовала обязательным требованиям и стандартам УПЛ. Мы строим будущее клуба вместе!