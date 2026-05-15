Буковина рискует остаться без основного защитника на первые месяцы дебюта в УПЛ
В худшем случае игрок пропустит начало следующего сезона
около 1 часа назад
Правый защитник Буковины Петр Стасюк получил серьезную травму в матче 28-го тура Первой лиги против ЮКСА. Об этом сообщил официальный телеграм-канал черновицкого клуба.
Поединок завершился уверенной победой Буковины со счетом 5:0, однако для капитана команды игра закончилась досрочно уже в первом тайме.
Неприятный эпизод произошел на 24-й минуте встречи. Во время борьбы Стасюк столкнулся с защитником ЮКСА Романом Ювхимцем, после чего неудачно приземлился на газон. Футболист сразу почувствовал сильную боль и не смог продолжить матч.
Защитника вынесли с поля на носилках в сопровождении медицинского персонала. После дополнительного обследования врачи Буковины диагностировали у Стасюка перелом левой ключицы со смещением.
Такая травма требует хирургического вмешательства. Футболисту должны установить специальную пластину для фиксации кости. Операция запланирована на воскресенье, 17 мая, в одной из клиник Киева.
По предварительным прогнозам медиков, восстановление Петра Стасюка продлится от двух до четырех месяцев. Таким образом, защитник рискует пропустить часть подготовки к новому сезону или же начало следующей кампании. Ранее Буковина уже гарантировала себе место в украинской Премьер-лиге на следующий сезон.
