Павел Василенко

Александрия, которая выступает в Первой лиге, подписала форварда Буковины Максима Войтиховского.

Условия сделки не сообщаются, но игрок подписал контракт до 31 мая 2028 с опцией продления ещё на сезон, сообщает пресс-служба александрийского клуба.

Войтиховский является воспитанником тернопольского футбола. В течение профессиональной карьеры выступал за Днепр, донецкий Шахтёр, луцкую Волынь, одесский Черноморец, Агробизнес (Волочиск), Подолье (Хмельницкий) и черновицкую Буковину.