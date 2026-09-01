Сергей Разумовский

В рамках пятого тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо проведет домашний матч против черкасского ЛНЗ. Поединок состоится на столичном стадионе, а соперники определят победителя очередного тура чемпионата.

Сначала встречу планировали провести в воскресенье, 6 сентября, в 18:00. Именно такое время начала матча было указано в предварительно опубликованном календаре соревнований.

Однако впоследствии расписание претерпело изменения. По согласованию с Дирекцией Премьер-лиги и с учетом ситуации с безопасностью было принято решение перенести начало игры на более раннее время.

Теперь матч Динамо – ЛНЗ стартует в воскресенье, 6 сентября, в 13:00. О изменении времени проведения поединка сообщила пресс-служба киевского клуба.

Напомним, накануне Динамо разгромно проиграло новичку УПЛ Буковине (0:3), а ЛНЗ является действующим серебряным призером элитного дивизиона.