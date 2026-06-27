Сергей Разумовский

Буковина объявила о подписании хорватского вингера Михаэля Клепача и продлении контракта с центральным защитником Данилом Карасем.

28-летний Клепач присоединился к черновицкой команде на правах свободного агента. Его контракт с Буковиной рассчитан на один год. В новом клубе хорватский футболист будет выступать под 77-м игровым номером.

Этот трансфер стал историческим для Буковины, ведь Клепач является первым хорватским легионером в истории клуба. До перехода в украинскую команду вингер выступал за боснийский Широки Бриег. Его контракт с предыдущим клубом заканчивается 30 июня, после чего футболист официально получит статус свободного агента.

Клепач является воспитанником хорватского Осиека. В прошлом сезоне он провел 15 матчей за Широки Бриег, в которых отметился 4 забитыми мячами. Теперь футболист постарается проявить себя в украинском футболе и помочь Буковине в следующем сезоне.

Кроме подписания нового легионера черновицкий клуб также сохранил одного из ключевых игроков обороны. Центральный защитник Данило Карась продлил контракт с Буковиной. Новое соглашение между сторонами будет действовать до 30 июня 2027 года.

Карась выступает за Буковину с июля 2025 года. За это время защитник провел 23 матча за команду и стал важной частью оборонительной линии черновицкого клуба. По итогам сезона 2025/26 его игру отметили включением в символическую сборную Первой лиги.

До перехода в Буковину Данило Карась имел опыт выступлений за несколько украинских клубов. На протяжении карьеры он играл за Оболонь, Агробизнес, Минай, Горняк-Спорт и киевский Арсенал. На юношеском уровне футболист занимался в структурах Днепра и Динамо.

Ранее сообщалось, что защитник ЛНЗ отправится к Буковине.