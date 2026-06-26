Сергей Разумовский

ЛНЗ и Буковина согласовали переход правого защитника Ильи Путри. По информации «ТаТоТаке», клубы договорились об аренде 28-летнего футболиста, который проведет следующий сезон в Черновцах.

Речь идет именно об арендном соглашении, а финансовые обязательства по игроку стороны распределят между собой. Таким образом, Путря временно покинет ЛНЗ и попытается получить больше игровой практики в составе Буковины.

По данным источника, интерес к защитнику проявляли и другие украинские клубы. В частности, вариант с подписанием Путри рассматривали Александрия и Черноморец. Тем не менее, в итоге футболист должен продолжить карьеру именно в черновицкой команде.

Для Путри переход в Буковину станет новым этапом в карьере. Ранее он уже имел опыт выступлений за Черноморец, который также интересовался возможностью возвращения игрока. Кроме того, защитник является воспитанником Шахтера, однако за первую команду донецкого клуба так и не дебютировал.

Также в карьере Путри был период выступлений за Мариуполь. Его основная позиция — правый фланг обороны, хотя при необходимости он может быть полезен и в других ролях в защитной линии.

Ранее ЛНЗ подписал лидера Александрии.