Сергей Разумовский

В Доме футбола в понедельник, 18 мая, состоится пресс-конференция по итогам заседания Исполнительного комитета УАФ. Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Одним из ключевых вопросов повестки дня станет назначение нового главного тренера национальной сборной Украины. Отмечается, что начало общения с журналистами запланировано на 12:00. Именно тогда ожидается представление нового наставника сине-желтых.

Единственным кандидатом на должность главного тренера сборной Украины в украинских медиа называют итальянского специалиста Андреа Мальдеру. 54-летний специалист хорошо знаком украинским болельщикам благодаря работе в штабе Андрея Шевченко. Итальянец входил в тренерский штаб экс-наставника сборной Украины в период с 2016 по 2021 год.

Ближайшие матчи сборная Украины проведет уже в конце мая и начале июня. 31 мая сине-желтые сыграют товарищеский поединок против Польши, а 7 июня проведут контрольную встречу с Данией.

Напомним, 22 апреля УАФ официально объявила о прекращении сотрудничества с Сергеем Ребровым. Причиной стало невыполнение главной задачи — сборная Украины не смогла выйти на чемпионат мира-2026.