Бундеслига Байер не отпускает Баварию, триллер в Кёльне
Обзор 11 тура
10 минут назад
Фото - Байер Леверкузен
Накануне состоялось большинство матчей 11 тура Бундеслиги.
Среди самых интересных пар стоит отметить спасение Штутгарта в Дортмунде, реинкарнацию Гладбаха и драму в Кельне.
Предлагаем ознакомиться с результатами игрового дня.
Бундеслига. 11 тур
Вольфсбург - Байер 1:3
Голы: Вавро, 58 - Гофманн, 9, Тапсоба, 25, Тилльман, 33
Боруссия Д - Штутгарт 3:3
Голы: Джан, 34 (с пенальти), Байер, 41, Адееми, 89 - Ундав, 47, 71, 90+1
Аугсбург - Гамбург 1:0
Гол: Каде, 76
Хайденхайм - Боруссия М 0:3
Голы: Дикс, 45+1 (с пенальти), Табакович, 55, Матино, 76
Кельн - Айнтрахт 3:4
Голы: Каминский, 4, Бультер, 83, Вальдшмидт, 90+4 – Теат, 39, Дахуд, 45+6, Буркхардт, 60, 63
