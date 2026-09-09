Сергей Разумовский

Вингер Шахтера Проспер Оба мог продолжить сезон в составе датского Мидтьюлланда на правах аренды. По информации журналиста и комментатора Виктора Вацко, донецкий клуб получал несколько предложений по временному трансферу 22-летнего футболиста.

Шахтёр имел несколько предложений отдать Проспера Оба в аренду. Речь идет об иностранных чемпионатах. И мой WhatsApp рассказал о очень интересном предложении от датского Мидтьюлланна. Там речь идет об аренде на миллион или 1,5 млн евро на сезон. Аренда до конца сезона и последующая опция выкупа за 12 млн евро. Правда, эта опция не была обязательной. Так же было предложение по аренде, тоже там миллион плюс, из Турции. Но в чем заключается парадокс? Что сам Проспер Оба отказался идти в аренду, уже зная, что он не попадает в заявку Лиги чемпионов. Он заявил, что хочет оставаться и конкурировать. Вот такое своё решение Проспер объявил клубу. Виктор Вацко

Решение нападающего было принято даже несмотря на то, что он не попал в заявку Шахтера на общий этап Лиги чемпионов. Также Оба пока не играл за «горняков» во внутренних соревнованиях в этом сезоне.

В прошлом сезоне футболист провел за Шахтер 12 матчей и забил три гола. Донецкий клуб подписал его в декабре 2025 года, заплатив за трансфер 4,4 млн евро.