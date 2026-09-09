Бунт против Шахтера? Легионер, которого не заявили на Лигу чемпионов, отказался от аренды бывшему клубу Довбика
После рекордного трансфера из ЛНЗ нигериец оказался ненужным для Турана
Вингер Шахтера Проспер Оба мог продолжить сезон в составе датского Мидтьюлланда на правах аренды. По информации журналиста и комментатора Виктора Вацко, донецкий клуб получал несколько предложений по временному трансферу 22-летнего футболиста.
Шахтёр имел несколько предложений отдать Проспера Оба в аренду. Речь идет об иностранных чемпионатах. И мой WhatsApp рассказал о очень интересном предложении от датского Мидтьюлланна. Там речь идет об аренде на миллион или 1,5 млн евро на сезон. Аренда до конца сезона и последующая опция выкупа за 12 млн евро. Правда, эта опция не была обязательной.
Так же было предложение по аренде, тоже там миллион плюс, из Турции. Но в чем заключается парадокс? Что сам Проспер Оба отказался идти в аренду, уже зная, что он не попадает в заявку Лиги чемпионов. Он заявил, что хочет оставаться и конкурировать. Вот такое своё решение Проспер объявил клубу.
Решение нападающего было принято даже несмотря на то, что он не попал в заявку Шахтера на общий этап Лиги чемпионов. Также Оба пока не играл за «горняков» во внутренних соревнованиях в этом сезоне.
В прошлом сезоне футболист провел за Шахтер 12 матчей и забил три гола. Донецкий клуб подписал его в декабре 2025 года, заплатив за трансфер 4,4 млн евро.