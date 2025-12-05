Египетский нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах потерял статус постоянного игрока стартового состава. В двух последних встречах чемпионата он начинал на скамейке запасных, а один из матчей вообще провел полностью вне поля.

На этом фоне усилились разговоры о возможном переезде форварда в Саудовскую Аравию. По информации The Telegraph, местные клубы готовы вложить большие средства в его трансфер.

Напомним, что ранее Салах уже был в контакте с представителями аравийских команд, однако прошлой весной продлил контракт с мерсисайдским клубом до лета 2027 года. Поэтому потенциальным покупателям из Саудовской Аравии придется раскошелиться, если они захотят заполучить звезду в следующем году.

Ранее Ливерпуль разошелся миром с Сандерлендом на Энфилде.