Павел Василенко

Мохамед Салах приближается к очередному историческому достижению в Английской Премьер-лиге. В поединке против Астон Виллы, который Ливерпуль выиграл со счетом 2:0, египтянин оформил 250-й гол в составе красных и сравнялся по показателю результативности с легендарным Уэйном Руни.

Теперь у Салаха 276 результативных действий (голевые моменты + ассисты) за один клуб Премьер-лиги – столько же, сколько в своё время имел Руни в Манчестер Юнайтед. Ещё один точный удар – и Салах станет единоличным рекордсменом.

Кроме того, египтянин стал лишь третьим футболистом в истории Ливерпуля, кто преодолел отметку в 250 голов, уступая только Иану Рашу (346) и Роджеру Ханту (285).

Салах выступает за Ливерпуль с 2017 года и продолжает писать историю клуба. Следующая возможность установить новый рекорд у него будет в матче против Манчестер Сити.