В Борнмуте с пониманием приняли решение украинского защитника Ильи Забарного перейти в Пари Сен-Жермен, сообщает RMC Sport.

После объявления своего выбора, 22-летний футболист продолжал усердно тренироваться с командой и подошел к новому сезону в полной готовности. Его поведение заметно отличалось от ситуации с нападающим Ньюкасла Александером Исаком, который ранее бойкотировал тренировки, пытаясь ускорить свой выход из клуба. Забарный не прибегал к ультиматумам и продемонстрировал максимальную профессиональную дисциплину.

По ожиданиям, сделка будет стоить ПСЖ 63 миллиона евро плюс 3 миллиона в виде бонусов. Как пишут СМИ, в первый год контракта Илья заработает примерно 4,5 миллиона евро чистыми.

Ранее источник назвал дату, когда Забарный официально станет игроком ПСЖ.