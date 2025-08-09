Сергей Стаднюк

В закрытом для зрителей спарринге против Реал Сосьедад Борнмут сыграл вничью. Команда Андони Ираолы открыла счет уже на десятой минуте. Дэнго Уаттара отдал точный пас с фланга, а Эванилсон в одно касание пробил мимо вратаря. Гости ответили несколькими опасными ударами, но вратарь Вилл Деннис дважды спасал хозяев.

Во втором тайме игра оставалась равной, и лишь в конце баски смогли сравнять счет: длинная передача вывела Баррене на ударную позицию, и он пробил в угол ворот. Матч завершился ничьей перед вечерним поединком Борнмута на Vitality Stadium.

Кстати, в этой игре, как и во втором спарринге дня между этими же командами, отсутствовал защитник «вишен» Илья Забарный. Сообщалось, что стороны уже подписали все документы по его трансферу в ПСЖ, а в ближайшие часы ожидается приезд украинца в Париж.

Что касается второго товарищеского матча, то он оказался еще менее результативным. Команды снова сыграли вничью, правда, всухую. Ближе всего к голу были «баски». Оярсабаль получил право пробить пенальти, но не реализовал 11-метровый «в раздевалку».

Товарищеский матч

Борнмут – Реал Сосьедад 1:1

Голы: Эванилсон, 9 – Барренечеа, 89

Борнмут – Реал Сосьедад 0:0