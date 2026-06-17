Вингер Харькова Рамик Гаджиев поделился мыслями о переименовании клуба из Металлиста 1925 и смене клубных цветов на багрово-золотые. Футболист в целом оценил ребрендинг. Его слова передает Tribuna.com.

Честно говоря, когда я впервые услышал об этом, то был немного в шоке, потому что для меня было большой честью выступать за Металлист 1925. Но со временем, ближе и ближе к ребрендингу, я понимал: то, что делает клуб – это очень круто, потому что Харьков для меня лучший город в мире. Где бы я ни был, для меня лучше Харькова нет еще города.

И выступать за футбольный клуб Харьков – это дополнительная мотивация, честь, стимул для меня отдавать еще больше сил, потому что, как я говорил, Харьков – это мой самый любимый город, это город-герой, нужно отдать должное этому несокрушимому городу. Поэтому и мы должны быть несокрушимыми и идти к своим целям.