Сергей Стаднюк

Завершились самые интересные матчи субботы, 27 сентября, в пятом туре немецкой Бундеслиги.

Майнц принимал Боруссию: гости одержали уверенную победу 2:0. Уже в первом тайме команда из Дортмунда решила судьбу встречи. На 27-й минуте Свенссон открыл счет, а незадолго до перерыва Адейеми удвоил преимущество. Хозяева пытались вернуть интригу, но поставил крест на всех попытках удаление голкипера Центнера в середине второго тайма, после чего Майнц так и не смог дать достойный ответ.

Вольфсбург и РБ Лейпциг сыграли напряженный поединок, в котором единственный гол определил результат. Уже на 8-й минуте Бакайоко точно пробил и вывел гостей вперед. В конце матча «быки» могли закрепить успех, но Баумгартнер на 90-й минуте не реализовал пенальти. Несмотря на это, команда из Лейпцига удержала победу и забрала три очка.

Санкт-Паули дома оказал достойное сопротивление чемпиону позапрошлого сезона Байеру, но все же уступил 1:2. На 25-й минуте Тапсоба открыл счет в пользу «фармацевтов», но хозяева быстро ответили точным ударом Валя. После перерыва решающим стал момент в середине тайма, когда Поку оформил второй гол для подопечных Юльманна, который и принес команде из Леверкузена победу.

Боруссия набрала 13 очков и приблизилась к лидеру Баварии на расстояние в два балла. Лейпциг (12) – третий, Байер (8) – четвертый, Санкт-Паули (7) – шестой.

Бундеслига, седьмой тур

Майнц – Боруссия 0:2

Голы: Свенссон, 27, Адейеми, 40

Майнц: Центнер, Ляйтш (Белль, 63), Ганше-Ольсен (Рисс, 69), да Кошта, Мвене, Видмер, Амири (Мелоуни, 80), Сано, Ли Чже Сон (Норден, 63), Небель, Зиб (Вайпер, 80)

Боруссия: Кобель, Бенсебаини, Шлоттербек, Антон, Свенссон, Нмеча (Беллингем, 77), Забитцер (Гросс, 77), Коуту (Рюерсон, 69), Брандт, Байер (Сильва, 87), Адейеми (Чуквуемека, 69)

Предупреждения: Амири, Небель – Коуту

Удаление: Центнер, 67

Вольфсбург – РБ Лейпциг 0:1

Гол: Бакайоко, 8

Санкт-Паули – Байер 1:2

Голы: Валь, 32 – Тапсоба, 25, Поку, 58