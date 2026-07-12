Сергей Разумовский

Защитник боливийского Реала Томаяпо Сантьяго Куиса должен продолжить карьеру в украинской Премьер-лиге. 21-летний футболист переходит в Кривбасс, о чем сообщила пресс-служба его нынешнего клуба.

Реал Томаяпо уже подтвердил трансфер игрока в криворожскую команду, однако не раскрыл подробностей сделки. Боливийский клуб не уточнил, идет ли речь о полноценной продаже футболиста, аренде или другом формате перехода. Также пока неизвестны финансовые условия трансфера и срок будущего контракта Куисы с Кривбассом.

По данным портала Transfermarkt, текущий контракт Сантьяго с Реалом Томаяпо рассчитан еще на полгода. Сам игрок получит шанс попробовать себя в европейском футболе, а для Кривбасса этот трансфер может стать вариантом усиления оборонительной линии и расширения кадрового выбора.

В текущем сезоне Куиса провел семь матчей за Реал Томаяпо. В этих поединках он не отличился голами или результативными передачами, однако получал игровую практику и оставался частью основной обоймы команды. В общей сложности на профессиональном уровне 21-летний боливиец уже имеет 90 матчей, что является довольно солидным показателем для футболиста его возраста.

За карьеру на взрослом уровне он забил десять голов и отдал шесть результативных передач. Такие показатели могут свидетельствовать о его активности не только в оборонительных действиях, но и при подключениях к атакам, стандартным положениям или игре на фланге.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сантьяго Куисы в 400 тысяч евро. Для украинского клуба это может быть перспективное подписание молодого футболиста, который уже имеет достаточный опыт взрослого футбола и при этом остается в возрасте для дальнейшего развития.

Особенно интересна универсальность Куисы. Его основной позицией считается правый защитник — именно на этом участке поля он провел больше всего матчей, 45. В то же время за карьеру Сантьяго успел сыграть на целом ряде других позиций, что может быть полезным для тренерского штаба Кривбасса.

В частности, Куиса имеет опыт игры левым полузащитником, где провел семь матчей. Еще шесть раз он выходил на позиции правого полузащитника, а также шесть матчей отыграл в опорной зоне. Кроме того, боливиец использовался как центральный полузащитник в четырех поединках и как центральный защитник в трех встречах.

Также в его карьере были отдельные матчи на позициях левого защитника, правого вингера и даже центрального нападающего. Такой широкий диапазон ролей подчеркивает, что Куиса является довольно гибким футболистом, способным закрывать сразу несколько позиций в зависимости от потребностей команды.

Ранее Кривбасс официально подписал португальского защитника.