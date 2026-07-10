Сергей Разумовский

Португальский защитник Жуан Машаду стал игроком Кривбасса. О переходе футболиста из Белененсеша официально сообщила пресс-служба криворожского клуба.

Кривбасс договорился с португальской стороной о полноценном трансфере 21-летнего игрока. С Машаду подписан контракт, который будет действовать в течение четырех лет. Таким образом, криворожский клуб рассчитывает на защитника не только как на краткосрочное усиление, но и как на футболиста с перспективой развития в команде.

Для Кривбасса это уже второй новичок в летнее трансферное окно. Подписание Машаду стало частью кадровой работы клуба перед новым сезоном, в рамках которой команда продолжает усиливать состав и расширять выбор в защитной линии.

Жуан Машаду родился в Лиссабоне. Основная позиция португальца на поле – правый защитник. В составе Кривбасса он будет выступать под 22-м номером. Благодаря профильной позиции на правом фланге обороны Машаду должен добавить команде конкуренции и глубины на этом участке поля.

Футбольное образование Машаду начинал в лиссабонской Академии Домингос Савио, где занимался в 2013-2014 годах. После этого защитник продолжил развитие в структурах двух известных португальских клубов – Бенфики и Белененсеша. Именно в Белененсеше он выступал перед переходом в украинский чемпионат.

В прошлом сезоне Жуан Машаду провел за Белененсеш 24 матча во всех турнирах. В этих поединках правый защитник отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Белененсеш выступает в португальской Сегунде, втором по силе дивизионе страны.

Ранее сообщалось, что Полесье готовит трансфер за 1,5 млн евро, клуб завершает переговоры по переходу легионера Кривбасса.