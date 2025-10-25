Украинский вратарь Маккаби Хайфа Георгий Ермаков будет работать с новым наставником.

Израильский клуб сообщил на своих ресурсах, что Барак Бахар в третий раз в своей карьере будет работать в Хайфе.

46-летний специалист до своего переназначения оставался на контракте в клубе после своего отстранения в мае этого года.

По инициативе Бахара Маккаби пригласил в клуб экс-вратаря Александрии, который в прошлом сезоне провел наибольшее количество матчей без пропущенных голов в УПЛ (13).

Ермаков в дебютном сезоне сыграл за Хайфу 10 матчей: 8 пропущенных, 5 клиншитов.

Маккаби Хайфа после семи туров занимает восьмое место в Премьер-лиге Израиля, набрав 9 очков.

