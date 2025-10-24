Главный тренер Александрии Кирилл Нестеренкл подвел итоги стартового матча 10 тура УПЛ против Эпицентра (0:1). Его слова приводит УПЛ ТВ.

Неудачному результату способствовали ошибки, которые мы, к сожалению, допустили в первом тайме. На мой взгляд, очень неубедительный первый тайм от наших игроков, мы проиграли очень много единоборств, подборов - и это способствовало тому, что пропустили свой гол. Да, после ошибки индивидуальной, но мы все - одна команда, и чтобы не было этих ошибок, мы должны работать все вместе.

Потеряли где-то на 20-й минуте первого тайма контроль над игрой, немного стали играть в ту игру, которую соперник нам предлагал - и это стало минусом для нашей команды, потому что мы не имели права этого делать, мы должны были играть в умный футбол, в тот футбол, который мы предлагаем - но, к сожалению, этого не произошло.

Во втором тайме мы не использовали свои возможности - и это стало залогом того, что мы не имеем сегодня желаемого результата. Они воспользовались нашими ошибками, если быть лаконичным, – сказал Нестеренко.