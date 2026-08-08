Владимир Кириченко

Вест Хэм продолжает работать над подписанием вингера Тоттенхэма Мэнора Соломона. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Как отмечает источник, «молотобойцы» приближаются к финальной стадии переговоров как с «шпорами», так и с окружением игрока.

Если трансфер все же состоится, то Вест Хэм станет четвертым клубом израильтянина за последние 2 года – до этого он выступал на правах аренды за Лидс (10+13 в 41 матче), Вильярреал (1+4 в 11) и Фиорентину (2+2 в 19).

🚨⚒️ West Ham advancing to final stages of Manor Solomon deal with Tottenham and player’s camp.



Deal proceeding, #WHUFC confident. pic.twitter.com/u2Am1fEXHq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2026

За сам Тоттенхэм Соломон сыграл лишь 6 матчей, в которых отдал 2 результативные передачи.

Напомним, в этом сезоне коллектив Нуну Эшпириту Санту впервые за 14 лет будет играть в Чемпионшипе.

Отметим, что летом лондонский клуб покинули Крисенсио Саммервилл (Аль-Хиляль, 64,5 млн), Фредди Поттс (Брюгге, 10 млн), Каллум Вилсон (Брентфорд, свободный агент), Матеуш Фернандеш (Тоттенхэм, 99 млн), Адама Траоре (свободный агент) и Лукаш Фабьянский (завершил карьеру).