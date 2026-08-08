Бывшая звезда Шахтера – на шаг ближе к переходу в Вест Хэм
Он должен помочь «молотобойцам» вернуться в АПЛ
Вест Хэм продолжает работать над подписанием вингера Тоттенхэма Мэнора Соломона. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Как отмечает источник, «молотобойцы» приближаются к финальной стадии переговоров как с «шпорами», так и с окружением игрока.
Если трансфер все же состоится, то Вест Хэм станет четвертым клубом израильтянина за последние 2 года – до этого он выступал на правах аренды за Лидс (10+13 в 41 матче), Вильярреал (1+4 в 11) и Фиорентину (2+2 в 19).
За сам Тоттенхэм Соломон сыграл лишь 6 матчей, в которых отдал 2 результативные передачи.
Напомним, в этом сезоне коллектив Нуну Эшпириту Санту впервые за 14 лет будет играть в Чемпионшипе.
Отметим, что летом лондонский клуб покинули Крисенсио Саммервилл (Аль-Хиляль, 64,5 млн), Фредди Поттс (Брюгге, 10 млн), Каллум Вилсон (Брентфорд, свободный агент), Матеуш Фернандеш (Тоттенхэм, 99 млн), Адама Траоре (свободный агент) и Лукаш Фабьянский (завершил карьеру).