Бывший игрок Шахтера Соломон не сыграет против Ювентуса из-за празднования Йом Кипура
Хавбек Вильярреала пропустит матч Лиги чемпионов
около 3 часов назад
Манор Соломон / фото - Вильярреал
Вингер Вильярреала и сборной Израиля Манор Соломон не примет участия в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Ювентуса, который состоится сегодня вечером.
Футболист сообщил в своих сториз в инстаграме, что пропустит игру по религиозным причинам:
К сожалению, я не смогу сыграть сегодня вечером из-за еврейского праздника. Удачи, Вильярреал!
В 2025 году Йом Кипур выпадает на ночь с 1 на 2 октября. Это самый святой день в еврейском календаре, который называют Днём искупления. Согласно традициям, в этот день запрещено работать и обязателен строгий пост.
Матч Вильярреал – Ювентус начнется в 22:00 по киевскому времени.