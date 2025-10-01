Вингер Вильярреала и сборной Израиля Манор Соломон не примет участия в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Ювентуса, который состоится сегодня вечером.

Футболист сообщил в своих сториз в инстаграме, что пропустит игру по религиозным причинам:



К сожалению, я не смогу сыграть сегодня вечером из-за еврейского праздника. Удачи, Вильярреал!

В 2025 году Йом Кипур выпадает на ночь с 1 на 2 октября. Это самый святой день в еврейском календаре, который называют Днём искупления. Согласно традициям, в этот день запрещено работать и обязателен строгий пост.

Матч Вильярреал – Ювентус начнется в 22:00 по киевскому времени.