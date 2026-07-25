Владимир Кириченко

Левый полузащитник сборной Нидерландов Крісенсіо Саммервилл перешел в саудовский Аль-Хиляль из лондонского Вест Хэма.

Как сообщил ранее Фабрицио Романо, сумма трансфера 24-летнего игрока составила 55 млн фунтов (64,5 млн евро) + 10 млн фунтов (11,7 млн евро) бонусами.

West Ham United can confirm that Crysencio Summerville has completed a permanent transfer to Al Hilal.



Everyone at the Club would like to thank Cry for his service and wish him well for the future. — West Ham United (@WestHam) July 24, 2026

Вест Хэм, который в этот сезон проведет в Чемпионшипе, приобрел Саммервилла летом 2024 года у Лидса за 29,3 млн евро.

В прошлом сезоне Крісенсіо забил 7 голов и отдал 3 ассиста в 34 матчах.

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