Звезда сборной Нидерландов перешла в Саудовскую Аравию за 55+10 млн фунтов
24-летний игрок решил покинуть Европу
около 4 часов назадПодписаться в
Крісенсіо Саммервилл / Фото - Yahoo
Левый полузащитник сборной Нидерландов Крісенсіо Саммервилл перешел в саудовский Аль-Хиляль из лондонского Вест Хэма.
Как сообщил ранее Фабрицио Романо, сумма трансфера 24-летнего игрока составила 55 млн фунтов (64,5 млн евро) + 10 млн фунтов (11,7 млн евро) бонусами.
Вест Хэм, который в этот сезон проведет в Чемпионшипе, приобрел Саммервилла летом 2024 года у Лидса за 29,3 млн евро.
В прошлом сезоне Крісенсіо забил 7 голов и отдал 3 ассиста в 34 матчах.
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