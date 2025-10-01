Павел Василенко

Бывший президент ФК Барселона Хосеп Мария Бартомеу оказался под прицелом испанских прокуроров. Ему и нескольким экс-директорам клуба вменяют неправомерные финансовые операции, осуществленные в период с 2015 по 2019 годы.

В судебных документах говорится, что Бартомеу нарушил обязанности «добросовестности и лояльности», чем нанес «ущерб клубу». Обвинения касаются так называемых скрытых комиссий, в частности трансфера бразильца Малкома из Бордо в 2018 году, который обошелся Барселоне более чем в 40 млн евро.

Среди других спорных дел – контракт с Неймаром и грандиозный проект Espai Barça, предусматривающий реконструкцию «Камп Ноу» и его окрестностей.

Расследование инициировал действующий президент Жоан Лапорта, который поручил независимым следователям проверить деятельность предыдущего руководства. На основе их отчета в дело вмешалась прокуратура.

Клуб ныне страдает от финансового кризиса, вызванного трансферами времен Бартомеу. Тогда на Дембеле, Коутиньо и Гризманна было потрачено более 400 млн евро.

Адвокаты Бартомеу настаивают: несмотря на возможные управленческие просчеты, доказательств личного обогащения их подзащитный не имел.