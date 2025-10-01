Долгожданное противостояние Барселоны и Пари Сен-Жермен нашего Ильи Забарного состоится во втором туре основного этапа Лиги чемпионов. Президент каталонцев Жоан Лапорта давно хотел матча с действующим чемпионом Европы – и теперь он станет реальностью.

Команда Ханси Флика идёт без поражений в сезоне: в последнем туре Ла Лиги Барса обыграла Реал Сосьедад, выйдя на первое место, а ЛЧ начала победой над Ньюкаслом (2:1) на выезде. ПСЖ же после успеха в Лиге 1 против Осера попробует повторить прошлогодний четвертьфинальный сценарий, когда они сенсационно выиграли у Барселоны на её поле. Это по-прежнему единственное домашнее поражение каталонцев в ЛЧ.

Обе команды имеют серьёзные кадровые потери. У Барселоны не сыграют Жоан Гарсия, Рафинья, Фермин Лопес и Гави, но вернулся Ламин Ямал, который сразу отметился результативным действием после месячного перерыва. Также в заявке ожидается Алейшандро Бальде.

У ПСЖ ситуация ещё сложнее: вне игры обладатель «Золотого мяча-2025» Усман Дембеле, автор дубля в финале ЛЧ Дезире Дуэ, а также капитан Маркиньос и Хвича Кварацхелия. Несмотря на это, в составе готовы сыграть Жоау Невеш, Фабиан Руис и Витинья, которые остаются ключевой опорой парижан.

Самая большая интрига для Барселоны – кто выйдет в основе на острие атаки: Роберт Левандовски или Ферран Торрес. В обороне снова будет действовать Жерар Мартин, тогда как в центре поля роль плеймейкера выполнит Дани Ольмо.

Несмотря на многочисленные потери обеих команд, болельщики ожидают зрелищного матча, где вряд ли обойдется без голов с обеих сторон. В то же время травмы ключевых игроков ПСЖ склоняют чаши весов в пользу Барселоны.

