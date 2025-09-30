Топ-функционер Барселоны: «Мы никогда не интересовались этой звездой»
Деку заявил, что Барселона не интересовалась Николасом Уильямсом
около 10 часов назад
Спортивный директор Барселоны Деку опроверг слухи о том, что каталонский клуб проявлял интерес к вингеру сборной Испании Нико Вильямса.
«Мы никогда не охотились за Нико Уильямсом. Это его агент неоднократно обращался к нам, а не мы к нему. «Атлетик» должен спросить его агента. Он даже не соответствовал профилю, который мы искали... Просто послушайте», – сказал Деку для Фабрицио Романо.
В нынешнем сезоне Ла Лиги 23-летний игрок уже отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей в трех матчах за басков. Напомним, что летом в СМИ активно обсуждалась возможная попытка Барселоны подписать талантливого футболиста.
