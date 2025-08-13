Бывшему игроку Манчестер Юнайтед новый клуб не позволил носить на футболке свою фамилию
Подробности интересного инцидента
около 1 часа назад
Бывший игрок Манчестер Юнайтед нашел новый клуб. Руководство клуба отказалось позволить ему носить свое имя на футболке.
Лучшие дни Маркоса Рохо прошли навсегда. Наибольших успехов 35-летний игрок достиг между 2014 и 2018 годами после перехода в Манчестер Юнайтед.
В 2021 году Рохо перешел в родную команду Бока Хуниорс на правах свободного агента. Сначала он был одной из звезд своего нового клуба, но со временем потерял свою позицию.
35-летний игрок покинул Бока Хуниорс в неспокойных обстоятельствах после более чем четырех лет в клубе. За это время он сыграл 118 матчей и забил девять голов.
Трансфер с участием защитника состоялся в воскресенье. Бывший игрок Манчестер Юнайтед перешел в аргентинский Расинг.
Вскоре после сделки опытный игрок столкнулся с первыми неудачами. Руководство клуба отказалось позволить ему носить собственное имя на футболке.
На футболке Рохо будет его имя и первая буква его фамилии. Все это из-за прозвища городского соперника Расинга – Индепендьенте – который иногда называют «Эль Рохо».
