Павел Василенко

Бывший игрок Манчестер Юнайтед нашел новый клуб. Руководство клуба отказалось позволить ему носить свое имя на футболке.

Лучшие дни Маркоса Рохо прошли навсегда. Наибольших успехов 35-летний игрок достиг между 2014 и 2018 годами после перехода в Манчестер Юнайтед.

В 2021 году Рохо перешел в родную команду Бока Хуниорс на правах свободного агента. Сначала он был одной из звезд своего нового клуба, но со временем потерял свою позицию.

35-летний игрок покинул Бока Хуниорс в неспокойных обстоятельствах после более чем четырех лет в клубе. За это время он сыграл 118 матчей и забил девять голов.

Трансфер с участием защитника состоялся в воскресенье. Бывший игрок Манчестер Юнайтед перешел в аргентинский Расинг.

Вскоре после сделки опытный игрок столкнулся с первыми неудачами. Руководство клуба отказалось позволить ему носить собственное имя на футболке.

На футболке Рохо будет его имя и первая буква его фамилии. Все это из-за прозвища городского соперника Расинга – Индепендьенте – который иногда называют «Эль Рохо».