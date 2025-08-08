Павел Василенко

Алехандро Гарначо хочет перейти в Челси этим летом. По словам инсайдера Фабрицио Романо, аргентинец уже договорился об условиях с синими.

Несмотря на очень успешный сезон, на «Стэмфорд Бридж» снова происходят значительные изменения. Ожидается, что клуб покинут, среди прочих, Николас Джексон и Кристофер Нкунку.

На их место придут новые игроки. Трансфер Хави Симонса из РБ Лейпциг кажется лишь вопросом времени.

Гарначо также находится в списке желаний лондонского клуба. Вингеру нет места в Манчестер Юнайтед.

Несколько иностранных клубов интересовались игроком, но он предпочитает остаться в Английской Премьер-лиге. Слухи о возможном переходе в Челси ходили давно.

По словам Романо, Гарначо уже согласовал все условия своего индивидуального контракта с синими. Теперь оба клуба должны достичь согласия, и переговоры, как ожидается, начнутся в ближайшие дни.

В сезоне 2024/25 Гарначо провел 58 официальных матчей за Манчестер Юнайтед, забив 11 голов и отдав 10 результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро.