Павел Василенко

Братиславский Слован официально объявил о назначении нового главного тренера. По информации пресс-службы клуба, команду возглавил бывший звездный хавбек Барселоны и Манчестер Сити Яя Туре.

43-летний ивуариец подписал контракт со словацким клубом сроком на три года.

Напомним, что за Слован сейчас выступают двое украинцев – хавбек Данило Игнатенко и нападающий Николай Кухаревич.

Свою тренерскую карьеру Туре начал в феврале 2021 года, работая ассистентом в донецком Олимпике.

Позже Яя также имел опыт работы в Ахмате, возглавлял юношескую команду Тоттенхэма U-17 и входил в тренерский штаб Стандарда Льеж и сборной Саудовской Аравии.

Во времена игровой карьеры Туре также выступал в Украине в составе донецкого Металлурга (2004-2005), за который провел 39 поединков, забив пять голов и оформив четыре ассиста.