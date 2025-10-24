Сергей Стаднюк

Во втором туре общего этапа Лиги Конференций АЗ на родном поле минимально одолел братиславский Слован.

Решающий мяч в конце первого тайма забил Мейнан на 44-й минуте. После перерыва хозяева продолжали давление. Попыток гостей отыграться почти не было.

Полузащитник Слована Данило Игнатенко получил желтую карточку. Украинец один раз пробил мимо ворот, отдал 85% точных передач, выиграл один из двух воздушных дуэлей и пять из восьми единоборств на земле. Оценка игрока 6.5. Нападающий Николай Кухаревич пропустил игру из-за мышечной травмы.

К вашему вниманию обзор матча.

АЗ набрал три очка и догнал Шахтер. Слован, как и Динамо, остается без очков.

Лига Конференций. Общий этап, второй тур

АЗ Алкмар (Нидерланды) — Слован Братислава (Словакия) 1:0

Гол: Мейнан, 44