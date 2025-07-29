Сергей Стаднюк

Бывший полузащитник Динамо Владимир Мунтян высказался о предстоящем ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов против Хамрун Спартанс.

– Какие ожидания от повторного поединка команды вашего родного клуба против Хамрун Спартанс?

– Жду сегодняшнего матча. Конечно, буду смотреть и болеть за своих. Жду победы, как всегда.

– Во времена ваших выступлений в роли игрока мальтийские команды традиционно проигрывали еврокубковые матчи со счетом 0:5, 0:6, а иногда и 0:8, 0:10. Сейчас ситуация изменилась, и представители Мальты уступают в три и менее «сухих» мяча, как, например, в игре недельной давности с Динамо…

– Это не важно, сколько мячей будет забито. Главное – показать хорошую игру и достигнуть положительного результата. А как будет дальше: поживем – увидим.

Не важливо, скільки м’ячів буде забито. Володимир Мунтян

– После выигрыша 3:0 в выездном матче «динамовцы» создали хороший задел для выхода в следующий раунд соревнований, не так ли?

– Именно так. Надеюсь, так оно и будет, – подытожил Мунтян в интервью Sport.ua.

Следить за всеми перипетиями вокруг матча квалификации Лиги чемпионов и следить за онлайн-трансляцией игры можно уже во вторник, 29 июля, на странице события Динамо Киев – Хамрун Спартанс на Xsport. Начало – в 21:00.

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