Главный тренер Динамо Игорь Костюк перед первым матчем стартового раунда квалификации Лиги Европы против румынской Университатя Клуж поделился мнением о новичке команды Пьера Мунгенге. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Мы общались с Пьером ещё когда он приезжал в Киев на медосмотр. Парню понравилось, что в команде много молодых игроков, которые пришли из команды U19. Для него важна доверие тренера к молодым исполнителям. Это сыграло немалую роль в принятии им решения присоединиться к «Динамо». В настоящее время Мунгенге занимается по индивидуальной программе, с командой пока ещё не работал.

Обстрелы? Подписывая контракт, игроки осознают эти риски. Мы также их понимаем. Этот вопрос обсуждается с футболистами во время заключения договора, они это хорошо понимают.