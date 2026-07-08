Главный тренер Динамо Игорь Костюк поделился ожиданиями от первого матча стартового раунда квалификации Лиги Европы против румынской Университати Клуж. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

О каком настроении может идти речь, когда уже третьи сутки подряд агрессор обстреливает нашу страну и столицу в частности... Террористы убивают мирное население, разрушают наши дома. Мы должны говорить об этом. Такова сейчас наша реальность. Мы благодарны нашим воинам, которые защищают Украину, мы ценим их подвиг.

К сожалению, на сборах потеряли нескольких игроков. Осипенко и Захарченко перенесли операции, также вне игры Попов. Есть микроповреждения у Лонвейка. Кабаев и Тимчик восстанавливаются от травм. Они не смогут нам помочь завтра. Несмотря на такие потери, команда продолжает подготовку. Думаю, завтра на поле вы все увидите.

На сборах мы играли против команд с разным стилем, разной тактической построением. Спарринг с «Рапидом» также дал нам необходимую информацию для организации игры против «Университати».

Это хорошая, сбалансированная команда, которая заслуживает уважения. Вице-чемпион Румынии, которую возглавляет итальянский специалист. С ним этот коллектив начал прогрессировать. Нам хорошо известен стиль игры и тактические схемы «Университати», разбирали действия каждого игрока. Но я верю в свою команду. Все будет зависеть только от нас. Как противодействовать дальним ударам? Больше владеть мячом...