Павел Василенко

Бывший игрок мадридского Реала Ройстон Дренте перенес инсульт.

В течение своей карьеры Дренте выступал за Фейеноорд, Реал Мадрид, Эвертон, Рединг, Спарту Роттердам и Расинг Мурсия, выиграв Суперкубок Испании и титул чемпиона Испании.

38-летний нидерландец завершил карьеру в 2023 году. В то время он присоединился к любительскому клубу Ребеллен. Он также продолжал заниматься футболом как телевизионный комментатор Ziggo Sport.

Дренте работал в сфере здравоохранения. Он также попробовал себя в музыке и актерском мастерстве, а еще управлял магазином одежды.

К сожалению, в последние часы в социальных сетях появились тревожные новости о здоровье полузащитника — Дренте перенес инсульт.

Ройстона доставили в больницу. Однако его жизни ничего не угрожает. Сейчас ему больше всего нужен отдых.

«В пятницу Ройстон Дренте перенес инсульт. В настоящее время он находится под надлежащим наблюдением и в надежных руках. Клуб и те, кто участвует в его лечении, надеются на быстрое выздоровление», — говорится в заявлении клуба Ребеллен.

Семья Ройстона просит о спокойствии и приватности в это сложное время, чтобы обеспечить ему необходимую поддержку и пространство для выздоровления.

Несмотря на блестящую клубную карьеру, нидерландец не достиг особых успехов в национальной сборной. Его единственным большим достижением было в составе молодежной команды, когда он выиграл Евро-2007 среди игроков до 21 года. Однако за национальную сборную Нидерландов он провел всего один матч.