Реал получил отличные новости: Мбаппе возвращается и готов снова забивать
Мадрид вздохнул с облегчением
около 1 часа назад
После нескольких дней тревоги из-за травмы французского форварда Реала Килиана Мбаппе стало известно, что он уже полноценно тренируется и готов к игре на выходных против Хетафе.
На прошлой неделе Мбаппе блистнул в матче сборной Франции против Азербайджана (3:0) – забил гол и сделал ассист. Но в конце игры 26-летний капитан «трехцветных» травмировал голеностопный сустав, после чего покинул поле.
В Реале не стали рисковать: игрока отозвали со сбора, чтобы провести детальное медицинское обследование.
К счастью, никаких серьезных повреждений не обнаружили – только легкое растяжение.
По информации Marca, уже в четверг Мбаппе вернулся к тренировкам с командой и, по прогнозам, выйдет в стартовом составе против Хетафе.
Форма нападающего просто феноменальная: в этом сезоне он провел 10 матчей, забил 14 голов и отдал 2 голевых передачи.
Реал возглавляет таблицу Ла Лиги, опережая Барселону на два очка после восьми туров.
