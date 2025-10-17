Павел Василенко

После нескольких дней тревоги из-за травмы французского форварда Реала Килиана Мбаппе стало известно, что он уже полноценно тренируется и готов к игре на выходных против Хетафе.

На прошлой неделе Мбаппе блистнул в матче сборной Франции против Азербайджана (3:0) – забил гол и сделал ассист. Но в конце игры 26-летний капитан «трехцветных» травмировал голеностопный сустав, после чего покинул поле.

В Реале не стали рисковать: игрока отозвали со сбора, чтобы провести детальное медицинское обследование.

К счастью, никаких серьезных повреждений не обнаружили – только легкое растяжение.

По информации Marca, уже в четверг Мбаппе вернулся к тренировкам с командой и, по прогнозам, выйдет в стартовом составе против Хетафе.

Форма нападающего просто феноменальная: в этом сезоне он провел 10 матчей, забил 14 голов и отдал 2 голевых передачи.

Реал возглавляет таблицу Ла Лиги, опережая Барселону на два очка после восьми туров.